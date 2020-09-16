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توقيف عشرات المخالفين لإجراءات كورونا واغلاق 12 محل تجاري شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:03 - 16 سبتمبر 2020
مباحث التموين مباحث التموين
تقارير
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أوقفت المباحث في محافظة شمال غزة 48 شخصًا بسبب عدم الالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة سواء خالفوا حظر التجوال او عدم الالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة الصحية.

ووفقًا لبيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، فإن "مباحث كورونا" بالشرطة نفذت قرارات بتوقيف عشرات من المخالفين واغلقت عدد من المحال التجارية لمخالفة قرار حظر التجوال.

وتمثلت قرارات مباحث كورونا في محافظة الشمال على النحو التالي:

- توقيف 15 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال.

- توقيف 33 آخرين من أصحاب المحلات والبسطات في مناطق المحافظة، الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

- إغلاق 12 محلاً تجارياً مخالفاً لقرار الحظر بالمحافظة.

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