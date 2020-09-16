غدًا.. إغلاق مبنى محكمة رام الله والسبب

قرر رئيس محكمة بداية وصلح رام الله القاضي وسام السلايمة، إغلاق مقر المحكمة يوم غد الخميس إغلاقا تاما، بعد التشاور مع الجهات المختصة في وزارة الصحة، ليتسنى للجهات المختصة تعقيم كافة مرافق المحكمة.

وجاء في بيان صدر عن "المركز الإعلامي القضائي"، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار صدر بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا بين موظفي المحكمة، وإجراء فحوصات لعدد آخر من المخالطين بانتظار نتائجها.

وسيقتصر العمل يوم غد على طلبات تمديد التوقيف، وإخلاء السبيل، واسترداد أوامر الحبس لمن يثبت تنفيذها من قبل الجهات المختصة، على أن تُنظر هذه الطلبات بمبنى مجلس القضاء الأعلى/ محكمة جرائم الفساد، وفق اجراءات السلامة.