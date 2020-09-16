السودان تعلن قبضها على خلية بحوزتها مواد متفجرة خطيرة

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، قبضها على خلية وصفتها بـ"الإرهابية" مكونة من 41 فردًاـ وبحوزتها مواد متفجرة.

وقال تاج السر الحبر، النائب العام السوداني، في مؤتمر صحفي: إنه "تم العثور بحوزتهم على مواد متفجرة خطيرة بإمكانها أن تنسف كل العاصمة-الخرطوم-، وأنها نفس المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت".

وأضاف الحبر، في حديثه، أن "قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً، وتمكنت من القبض على 41 شخصا"، مؤكدًا أن "هناك ظاهرة لجماعات إرهابية تؤرق سلطات الخرطوم".

وفي غضون ذلك، أعلن الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، جمال جمعة، أن "المواد المتفجرة تتكون مما يزيد عن 3 آلاف كبسولة و4 أجولة من نترات الأمونيوم وآلاف الأسلاك".