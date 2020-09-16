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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أسباب تراجع الليرة التركية مقابل الدولار!!؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:00 - 16 سبتمبر 2020
الليرة التركية الليرة التركية
تقارير
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تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضاً غير مسبوق مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

ووصلت العملة التركية عند 7.5020 وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض "موديز" لتصنيف تركيا الائتماني إلى B2 من B1.

وفي وقت سابق حذرت "موديز" من أزمة اقتصادية أعمق، مبينة أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل، حيث فقدت الليرة 21% من قيمتها هذا العام.

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