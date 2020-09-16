أسباب تراجع الليرة التركية مقابل الدولار!!؟

تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف لتبلغ مستوى منخفضاً غير مسبوق مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يتواصل فيه القلق حيال التوقعات الاقتصادية، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

ووصلت العملة التركية عند 7.5020 وهي في تراجع في الآونة الأخيرة، وتأثرت هذا الأسبوع بخفض "موديز" لتصنيف تركيا الائتماني إلى B2 من B1.

وفي وقت سابق حذرت "موديز" من أزمة اقتصادية أعمق، مبينة أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل، حيث فقدت الليرة 21% من قيمتها هذا العام.