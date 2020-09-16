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"لعبة الأمم" يستضيف الأمين العام للجهاد الإسلامي القائد النخالة اليوم الأربعاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:48 - 16 سبتمبر 2020
الامين العام لحركة الجـهاد الاسلامي زياد النخالة الامين العام لحركة الجـهاد الاسلامي زياد النخالة
تقارير
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يستضيف برنامج "لعبة الأمم"، مساء الأربعاء، الذي تبثه قناة الميادين الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الساعة الـ9 مساءً بتوقيت القدس الشريف.

تشهد القضية الفلسطينية مؤمرات من بعض العرب بدعم أمريكي من خلال تطبيع العلاقات مع الكيان "الاسرائيلي"، في ظل الرفض الفلسطيني والشعبي لهذا الواقع، وما أقدمت عليه جامعة الدول العربية من رفضها لإدانة التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وذكرى صبرا وشاتيلا والذكرى 27 لاتفاق أوسلو.

 

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