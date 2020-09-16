"غاريث بيل" يحسم مصيره بشأن البقاء مع "ريال مدريد" الاسباني

ذكر جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب، غاريث بيل، أن "المفاوضات حول عودة بيل إلى فريقه السابق توتنهام الإنجليزي جارية، وإنه ما يزال يحب السبيرز".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك مفاوضات جارية حاليا قد تنتهي بعودة مهاجم ريال مدريد إلى فريقه السابق في البريمرليغ.

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة عودة اللاعب بيل إلى الدوري الانجليزي قد لا تتم بسهولة، على اعتبار أن طلبات النادي الملكي ستكون كبيرة، فيما لن يكون توتنهام قادرا على تحمل أجر بيل الكامل.

وباتت أيام بيل في سانتياغو برنابيو معدودة، وهو ما لفتته الصحفية إلى أنه في حال لم يقدر توتنهام على قيمة الصفقة، فإن نادي مانشستر يونايتد سيكون متربصًا باللاعب الويلزي.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد تعاقد مع اللاعب غاريث بيل صيف 2013، للانضمام بصفوفه في صفقة قياسية كلفت الريال حينها 100 مليون يورو (118.46 مليون دولار).