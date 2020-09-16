حماس تلتقي ملادينوف لبحث جهود التخفيف من أزمات غزة

أكد الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، الأربعاء، أن قيادة الحركة التقت المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الذي زار قطاع غزة.

وقال القانوع في تصريحات متلفزة، إن قيادة الحركة بحثت جهود الأمم المتحدة للتخفيف من أزمات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حركته تقدر كل الجهود التي تُبذل من أجل فكفكة أزمات القطاع وتخفيف الحصار عن شعبنا الفلسطيني.

ووصل ملادينوف برفقة وفد أممي مكون من 6 أشخاص إلى غزة صباح اليوم عبر حاجز بيت حانون الإسرائيلي الواقع شمالي القطاع، حيث تأتي زيارة ملادينوف بعد ساعات من قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع تابعة للفصائل في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 10 أهداف في قطاع غزة، ردا على إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات، مضيفًا أنه رصد إطلاق 13صاروخا من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأعلنت حركة حماس في 31 أغسطس/آب، التوصل لتفاهمات لوقف التصعيد "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة.

المصدر: "قناة الغد"