وزارة العمل بغزة: توفير 500 فرصة عمل "مؤقتة" في القطاع الصناعي

أعلنت وزارة العمل بغزة، اليوم الأربعاء، عن توفير مشروع لـ500 فرصة عمل لصالح التشغيل المؤقت في القطاع الصناعي.

واوضح مدير عام التشغيل في وزارة العمل ماهر أبو ريا، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع جاء لتعزيز صمود العمال في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أنه قيد الإجراءات لتنفيذه، متوقعًا ان يتم البدء بالمشروع قريبًا.

وبيّن أبو ريا، أن مشروع الجديد يأتي بالتعاون مع الاتحاد للصناعات بتمويل الحكومة السويسرية، لمدمة ستة أشهر براتب 300 دولار.

وتابع أبو ريا في حديث له مع "إذاعة صوت الأقصى": "وجود موافقة على مشروع آخر، تم تمويله من الحكومة السويسرية لـ 336 عقد عمل لصالح تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم العالي لمدة 6 أشهر براتب 380 دولار".

وأكد أن المشروع ما زال قيد الإجراءات إلى حين عودة المؤسسات الحكومية للعمل.

وذكر أن وزارة العمل استطعت من خلال التواصل مع المؤسسات المانحة أن تنفذ لصالح وزارة الصحة مؤخراً مشروع تشغيل مؤقت لمدة 6 أشهر لنحو 234 شخصاً في التخصصات الطبية بتمويل سويسري و102 وظائف خدماتية بتمويل حكومي وهم الآن على رأس عملهم.