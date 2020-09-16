سلطة الطاقة بغزة تحدد تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين

حددت سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسعيرة بيع كهرباء المولدات التجارية للمستهلكين، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل لكل كيلو وات، اعتباراُ من الأول من أكتوبر المقبل.

جاء قرار سلطة الطاقة "بعد الاطلاع على قانون رقم (12) لسنة 1995 بشأن انشاء سلطة الطاقة الفلسطينية وعلى نظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة لا سيما المادة رقم(17) منه".

وقررت الطاقة تحديد تعرفة بيع كهرباء مولدات التجارية للمستهلكين بما لا يزيد عن 2.3 شيكل لكل كيلو وات. ساعة، اعتباراً الشهر المذكور أعلاه، بناء على الصلاحيات المخولة لنا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

وشدّدت سلطة الطاقة على كافة مالكي ومشغلي المولدات الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص في مدة أقصاها 3 شهور.



