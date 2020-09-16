محكمة "إسرائيلية" تحكم بالسجن على مستوطن ثاني بضلوعه بقتل عائلة "دوابشة"

حكمت محكمة اللد المركزية الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، على مستوطن إسرائيلي ثاني مدان بالهجوم على منزل عائلة دوابشة في نابلس بالضفة المحتلة عام 2015، وحرقه.

وأفادت القناة السابعة العبرية، أن محكمة اللد حكمت بالسجن لثلاث سنوات ونصف على مستوطن كان ضالعا في الهجوم "الإرهابي" في دوما بنابلس عام 2015 بإحراق منزل عائلة دوابشة، ما أدى لوفاة سعد وريهام دوابشة وطفلهما علي.

ويوم الاثنين، حكمت المحكمة ذاتها اللد على مستوطن مدان بقتل افراد عائلة الدوابشة الفلسطينية، بالسجن المؤبد 3 مرات.

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، أن محكمة اللد المركزية حكمت على "عميرام بن أوليئيل"، الذي أدين بقتل أفراد من عائلة دوابشة حرقًا في قرية دوما في محافظة نابلس، بالسجن المؤبد.

وبتاريخ 31 يوليو 2015، اشعل مستوطنون إسرائيليون النيران بمنزل عائلة دوابشة، اسفرت عن وفاة الرضيع علي( 18 شهراً) ووالداه، فيما وصفت إصابة الابن أحمد (4 سنوات) بجروح خطيرة، وسط ادانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة.