نحو مليون مُوقّع على "ميثاق فلسطين" الذي أطلقه إماراتيون ضد التطبيع

أعلنت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، وهي رابطة شعبية إماراتية تقاوم كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، تجاوز عدد الموقعين على "ميثاق فلسطين" 900 ألف موقع.

وكانت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات العربية والدولية، أطلقت حملة شعبية لدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع والتوقيع على ميثاق فلسطين الالكتروني، أمس الثلاثاء، عبر وسم "الشعوب ضد التطبيع" على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد الموقعين عليها حتى الساعة 15:30 بتوقيت القدس المحتلة (903) آلاف موقع.

ويأتي التوقيع على هذا الميثاق في سياق الخطوات الشعبية التي انطلقت للتعبير عن الرفض لاتفاقات التطبيع الإماراتي- البحريني- الإسرائيلي، التي وقعت رسميا أمس.

وقالت الرابطة إن "الشعور بالمسؤولية دفعنا لإطلاق حملة الشعوب ضد التطبيع، والتوقيع على ميثاق فلسطين تزامناً مع اتفاق التطبيع بين الإمارات و البحرين من جهة، والكيان الصهيوني من جهة أخرى".