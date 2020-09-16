طبيب فرنسي: عقار "الكلوروكين" يضعف فتك فيروس "كورونا"  

أكد الطبيب الفرنسي ديدي راؤول، ومدير المعهد المتوسطي للأمراض المعدية في مدينة مرسيليا، اليوم الأربعاء، أن نسبة فتك فيروس "كورونا" المستجد، تظل في مستوى ضعيف عندما يحصل المصابون بعدوى (كوفيد-19) على العلاج، حيثُ أوصل سابقًا باستخدام عقار "الكلوروكين".

واعرب راؤول، عن عدم قلقه من الوضع "الحالي لتفشي الفيروس، موضحًا أن المصابين الذين يفارقون الحياة بسبب الوباء، يكونون أصلا من ذوي "الأمد القصير" في الحياة، أي أنهم كانوا معرضين للوفاة بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وكان الطبيب قد أوصى باستخدام عقار "الكلوروكين" لعلاج مرضى "كوفيد 19"، وقال: إن "استخدام هذا العقار يساعد على خفض نسبة الوفاة بـ50 في المئة وسط الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض "كوفيد 19".

ويستخدم العقار المذكور أصلا ضد "الملاريا"، فيما نبه بعض الأطباء من استخدامه لمضاعفاته الصحية الخطيرة مثل: تأثيرات غير مرغوب فيها على القلب.

واعتمدت المنظومات الصحية بعدد من الدول من أجل علاج مرضى فيروس "كورونا" العقار، لاسيما في ظل غياب عقار أو لقاح خاصين بالمرض.

وتأتي تصريحات الطبيب راؤول، في وقت أعلن فيه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، أن المنظمة تتوقع ارتفاعا في عدد الوفيات بكوفيد-19 في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وأشار كلوغي، إلى أنه "في أكتوبر ونوفمبر المقبلين سنشهد ارتفاعا في الوفيات، تاثرًا بالفيروس"، وفق وكالة "فرانس برس".

فقد أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"

وفي أحدث إحصائية لوكالة "رويترز"، أن اجمالي اعداد الإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم بلغت حتى اليوم، نحو 28.93 مليون شخص فيما وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى 921437 حالة وفاة.