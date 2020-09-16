الجهاد الاسلامي تعزي بوفاة القيادي في حماس "أحمد أبو عرة"

عزّت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بمحافظات الضفة الغربية ، من الأشقاء في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بوفاة الشيخ القائد المجاهد، أحمد نمر أبو عرة

أحد أعلام الحركة الإسلامية ومن مؤسسي حركة حماس الذي توفي فجر اليوم بعد إصابته بفيروس كورونا.

وتقدمت الحركة في بيان صحفي لها، اليوم الأربعاء، بالتعزية والمواساة من عائلة الفقيد ومحبيه وأهالي محافظتي جنين وطوباس.

وقالت الحركة: "لقد جمعتنا بالفقيد العزيز علاقات وطيدة في ميادين العمل الإسلامي والوطني ومنها الأسر والإبعاد الى الجنوب اللبناني في مرج الزهور، ونسأل الله تعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه الفردوس الأعلى".

وتوفي القيادي في حركة حماس وأحد مؤسسيها في الضفة الغربية، الشيخ أحمد نمر أبو عرة، من بلدة عقابا في طوباس بالضفة الغربية.

وأصيب الشيخ أبو عرة بفيروس كورونا قبل ثلاثة أسابيع، وعاني من وضع صحي حرج قبل أن يتوفى اليوم في المستشفى التركي بمدينة طوباس.

ويعتبر الشيخ أبو عرة علم من أعلام فلسطين، ومن الرعيل الأول للحركة الإسلامية وقد تعرض للسجن عدة مرات وكان من بين المبعدين إلى مرج الزهور عام 1992.

وعمل الشيخ أبو عرة في لجان الإصلاح وشهدت له كل الميادين بعطائه وحسن خلقه وحضوره.