محكمة الاحتلال تقرر تقديم تقرير حول الوضع الصحي للأسير "ماهر الاخرس"

قررت ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، الطلب من النيابة العسكرية وبموجبه يقدم تقرير إضافي؛ حتى يوم غدٍ الخميس عن الوضع الصحي للأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس المضرب عن الطعام لليوم (52) على التوالي.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أنه بعد ذلك ستعطي المحكمة الإسرائيلية قراراً بخصوصه، بالرغم من أن وضعه الصحي بات في مرحلة حرجة.

وحملت مهجة القدس الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الاخرس، الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة للغاية.

جدير بالذكر أن الأسير ماهر الأخرس من سيلة الظهر قضاء مدينة جنين، وولد بتاريخ 02/08/1971م، وهو متزوج، ولديه خمسة أبناء، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني حيث أمضى في الأسر خمسة أعوام.