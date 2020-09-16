داخلية غزة تتخذ إجراءات عقابية بحق منتسبي الوزارة المخالفين لتعليمات الوقائية

قال مدير عام "الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص" بوزارة الداخلية بغزة، العميد سامي زقوت، اليوم الأربعاء: إن "إدارته تتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين لتعليمات والوقاية والسلامة، من منتسبي الوزارة العاملين في خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا".

واضاف زقوت أن "الداخلية رفعت حالة الضبطية على مستوى الوزارة، من أجل الحفاظ على سلامة القوات المنتشرة في الميدان، وسلامة أبناء شعبنا".

وذكر أن ضباط "الانضباط والأمن الخاص"، يعملون على معالجة أية ملاحظات وإشكاليات، في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام من قبل جميع الأجهزة والإدارات".

وتُجري إدارة الانضباط زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الأمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضمان السلامة العامة، وفق زقوت.

وشدد على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار الفيروس.