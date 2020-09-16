شركة "نوتيلا" تثير الجدل: "منتجاتنا ليست حلالًا"!!

أثارت شركة نوتيلا الايطالية، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تغريدة حول ما إذا كانت المنتجات التي تبيعها الشركة حلالا.

وسأل أحد المغردين الشركة قائلا "هل منتجاتكم حلال؟"، ليرد حساب الشركة بعدها بساعات قليلة "لا ليست حلالا".





وعاد الحساب في اليوم التالي، ليلحق إجابته بتغريدة أخرى قائلا "جميع نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال".





وأضافت الشركة "أكثر من 90% من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من قبل طرف ثالث، ونحن بصدد التصديق على بقية المصانع. نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة".