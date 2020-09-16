"كوشنير" وضح حقيقة انضمام السعودية للتطبيع العلني مع (إسرائيل)

قال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، إننا "شهدنا تغييرات كثيرة في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، الرئيس ترامب عمل على مقربة من الملك سلمان ولدينا تهديد مشترك من إيران".

وأضاف كوشنير، في رده على سؤال إذا كانت السعودية من ضمن الدول الست المستعدة للانضمام لاتفاق التطبيع مع (إسرائيل): "اعتقد أننا نشهد تشكل شرق أوسط جديد، الرئيس ترامب قدم رؤيته حول ذلك في أول رحلة له، بعد تسلمه منصبه كرئيس، إلى الرياض".

واعتقد أن "الزعماء تعبوا من كيفية تنفيذ الأمور سابقا، حول الانضمام لصفقة السلام، وتابع بالقول :"رأيت رفض القيادة الفلسطينية لها، يريدون مساعدة الشعب الفلسطيني، ولكنهم لن يسمحوا لهم بإعاقة المصالح القومية لهذه الدول".

وذكر ان الصفقة رئيسه استقبلت بصورة حسنة في الشرق الاوسط، هذا ما دفع البحرين للانضمام سريعا، حيثُ رأوا حفاوة باستقبال الصفقة، شعوب المنطقة تعبت من الحروب ومن الصراعات ويريدون المضي قدما"، حسبما أوردته شبكة سي أن أن.

وأردف المستشار الأمريكي: "عندما أعلنا عن الصفقة الأولى بين الإمارات وإسرائيل، فاجأنا الجميع، من النادر في واشنطن أن تكشف عن خبر عبر تغريدة رئاسية، الدبلوماسية التي قمت بها كانت غير تقليدي

وأكد كوشنير أن إدارة البيت الأبيض تعرضت لانتقادات بعد إعلان ترامب في تغريده له عير "تويتر" التوصل إلى اتفاق بين الامارات والبحرين مع (إسرائيل)، مشيرًا إلى ان القيادة الامريكية أبقت الأوراق قريبة من مصالحها للوصول إلى نتائج.

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن السعودية سوف تنضم إلى دائرة "السلام" مع (إسرائيل) على غرار الامارات والبحرين.