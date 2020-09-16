رئيس بلدية دير البلح يفتتح جدارية ضد كورونا.... والتطبيع

افتتح رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو جدارية حملت اسم "معا...ضد الفيروسات الكورونا ... والتطبيع" على حائط مقبرة الأنصار وسط المدينة بمشاركة مجموعة من الفنانين وممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي في دير البلح.

وتزامن افتتاح الجدارية مع إجراءات التخفيف التي أعلنت عنها جهات الاختصاص وإدارة ملف كورونا، حيث تهدف إلى تعزيز وعي المواطنين بأهمية اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بكافة الإجراءات المعلن عنها، بالإضافة إلى رفض الشعب الفلسطيني لعمليات التطبيع من قبل الدول العربية مع الاحتلال الصهيوني.

وبلغ عرض الجدارية ستة أمتار والتي تحدثت عن إجراءات الوقاية لمكافحة فيروس كورونا ورفض التطبيع العربي الإسرائيلي.

وأكد رئيس البلدية خلال افتتاح الجدارية على أهمية الرسالة الفنية ودورها في تعزيز وعي المواطن نحو الالتزام بإجراءات الوقاية لمنع تفشي فيروس كورنا داعياً المواطنين إلى اتباع إجراءات الوقاية السليمة، وتعزيز وعي المواطن حول ذلك.

وشدد على رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع العربي الصهيوني بكافة أشكاله محذرا من عواقبه على الشعب الفلسطيني. وشكر المشاركين في رسم الجدارية, داعيا إلى تعزيز مثل هذه المبادرات الفنية التي تساهم في زيادة الوعي.

وكان رئيس البلدية قد قام بجولة ميدانية على المحلات وزيارة لمركز الشرطة يرافقه ممثلي فصائل العمل الوطني والإسلامي بهدف تعزيز وعي المواطن بإجراءات السلامة أكد فيها على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية لمكافحة تفشي فيروس كورونا وتعزيز وعي المواطن بأهميتها.

وتم خلال الجولة توزيع الكمامات على المواطنين ضمن حرصها المستمر على الصحة العامة وسلامة المواطنين. وبين رئيس البلدية أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ تم التواصل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث آلية العمل خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه داخل المدينة

واستطرد قائلا: البلدية مستمرة في حملاتها على المواطنين للتأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية وطرق السلامة داعياً إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتي من بينها ارتداء الكمامات خاصة في الأماكن المغلقة والحفاظ على التباعد الجسدي للحد من انتشار الفيروس.













