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"ميلادينوف" يغادر قطاع غزة عبر "بوابة بيت حانون"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:02 - 16 سبتمبر 2020
المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط  نيكولاي ميلادينوف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط  نيكولاي ميلادينوف
تقارير
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غادر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط  نيكولاي ميلادينوف، ظهر اليوم الاربعاء، قطاع غزة عبر بوابة بيت حانون/ ايرز شمال غزة، بعد لقاءه وفد من حركة "حماس".

وبحث ميلادينوف مع قيادة "حماس"، ملف صفقة تبادل الاسرى، وتحديداً عن المرحلة الأولى التي تتمثل بشريط فيديو مصور حول الجنود "الإسرائيليين" لدى المقاومة بغزة، وفق مصادر فلسطينية.

وأضاف المصدر: أن شريط الفيديو سيكون مقابل الإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار، الذين أعيد اعتقالهم، بالإضافة إلى الأسيرات والأسرى المرضى والأطفال والأسرى الإداريين.

وأكد المصدر أن الأمم المتحدة ومصر تجريان جهوداً مكثفة لإنجاح الصفقة، رغم المعيقات والعقبات الموجودة، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة سوف يساهم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

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