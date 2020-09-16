الصحة: حالتا وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.5%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين من طولكرم والخليل وعورتا بنابلس وطوباس ونابلس وقلقيلية وصوريف ويطا والبيرة وعقابا، إضافة لمواجنة من عناتا، ومواطن من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (130)، محافظة نابلس (72)، محافظة بيت لحم (74)، محافظة قلقيلية (34)، محافظة رام الله والبيرة (98)، جنين (32)، أريحا والأغوار (35)، طوباس (9)، سلفيت (40)، طولكرم (43)، قطاع غزة (94)، ضواحي القدس (95)، مدينة القدس (207).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (251)، محافظة طولكرم (25)، محافظة قلقيلية (28)، محافظة طوباس (16)، محافظة جنين (32)، مدينة القدس (147)، قطاع غزة (53).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 30 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ملاحظة: بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

توزيع عدد الاصابات وحالات التعافي والوفيات:

الإصابات الجديدة: 963

• مدينة القدس: 207

• المحافظات الشمالية: 662

• المحافظات الجنوبية: 94

حالات التعافي الجديدة: 552

• مدينة القدس: 147

• المحافظات الشمالية: 352

•المحافظات الجنوبية: 53

حالات الوفاة الجديدة: 15

• مدينة القدس: 1

• المحافظات الشمالية: 13

• المحافظات الجنوبية: 1

عدد الفحوصات: 7113