روسيا ستورد الهند 100 مليون جرعة لقاح ضد "كورونا"

اتفق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الأربعاء، مع احدى شركات الادوية في الهند، لتوريد 100 مليون جرعة من اللقاح الروسي ضد عدوى (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس صندوق الاستثمارات، كيريل دميترييف، إن "الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة لشراء مليار جرعة من اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا".

وأضاف أن روسيا وافقت على إنتاج لقاحات في خمس دول، والقدرات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

يشار إلى أن وزارة الصحة في روسيا الاتحادية أصدرت في تاريخ 25 أغسطس الماضي، تصريحًا لمركز "غامالي" لإجراء دراسات ما بعد التسجيل للقاح فيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنها انتجت أول لقاح عالمي ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك في".