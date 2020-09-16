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حفاظاً على حياة المصلين

الاوقاف الاسلامية تقرر تعليق دخول المصلين للمسجد الأقصى لـ3 اسابيع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:35 - 16 سبتمبر 2020
الاقصى وكورونا.PNG الاقصى وكورونا.PNG
تقارير
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قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية، ظهر اليوم الأربعاء 16م9/2020، تعليق دخول المصلين والزوار الى الأقصى لمدة 3 أسابيع، منذ عصر الجمعة، وذلك حفاظا على المصلين والمواطنين بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح حاتم عبد القادر عضو مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الدينية أن المسجد سيبقى مفتوحا أمام الحراس وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وسيرفع فيه الآذان وستقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة للموظفين.

وأضاف عبد القادر أن قرار تعليق دخول المصلين الى الأقصى جاء بعد استماع المجلس لتوصيات المرجعيات الطبية والصحية الفلسطينية المعتمدة والتي أوصت بذلك.

 

 

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