د. البرش : عملنا على ضبط السوق الدوائي في غزة وتوفير المستهلكات الوقائية

أكد مدير عام الادارة العامة للصيدلة د. منير البرش أن الوزارة عملت على ضبط السوق الدوائي وتوفير المستهلكات الوقائية المرخصة وتحديد أسعارها المعتمدة بما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته وتعزيز اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية لمواجهة جائحة كورونا .

وبين أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة للصيدلة نفذت 169 جولة رقابية على الصيدليات ومتابعة تنفيذ اجراءات السلامة , والالتزام بالأسعار المحددة لكافة الأصناف الدوائية , كما وأصدرت الادارة 59 اذن ادخال للشركات المرخصة لإدخال المستحضرات الصيدلانية عبر المعابر شملت قفازات طبية وكمامات ملابس والمعقمات .

وقال د. البرش أن ملف الأدوية والمستهلكات الطبية حظي بجهد كبير من قبل اللجنة الصحية لمواجهة كورونا ولجنة الطوارئ المركزية , حيث تم التواصل مع الجهات المانحة وتزويدهم بالقوائم والاحتياجات اللازمة , بما يمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمة والرعاية الصحية في مراكز الحجر الصحي , وفي المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ونقاط الفرز التنفسي , اضافة الى المشاركة في اعداد بروتوكولات وسياسات صرف الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للمصابين في الجائحة

وذكر د. البرش ان ما تقوم به طواقم الصيدلة وعلى مدار اليوم من تجهيز الادوية والعلاجات للمرضى المزمنين وايصالها من خلال الفرق الصحية المتنقلة الى المرضى في منازلهم , وتجهيز الأصناف من الادوية التخصصية وتوفيرها في المستتشفيات ضمن اجراءات الوقاية والسلامة التي حددتها اللجان الصحية لمواجهة كورونا .