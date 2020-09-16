تعليقاً على اتفاق التطبيع..تغريدة مثيرة لشقيق ملك الأردن!

نشر الأمير الأردني علي بن الحسين شقيق الملك عبد الله تغريدة على حسابه الشخصي بشأن اتفاق التطبيع بين الامارات والبحرين مع الاحتلال حيث كتب في تغريدته :“تهاني… أحب الأقنعة والتباعد الاجتماعي، يا لها من قلة مسؤولية”.





تغريدة الامير علي أعادة لدائرة الأضواء .

التغريدة المنشورة جاءت على صفحته الموثقة في موقع تويتر بعد توقيع اتفاقية التطبيع الإماراتي البحريني الإسرائيلي برعاية أمريكية، في حديقة البيت الأبيض.

وعلق الأمير الأردني على الصورة التي يظهر فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع الرئيس الأمريكي.

وكانت تغريدة الأمير علي بن الحسين رداً على ما نشره دانيال سكافينو جونيور المستشار السياسي الأمريكي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للاتصالات ومدير وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق للأخ غير الشقيق للعاهل الأردني أن أثار جدلاً واسعاً على إثر تغريدة نشرها في وقت سابق على حسابه الموثق في موقع تويتر، والتي شارك فيها مقالاً، يهاجم التطبيع الإماراتي مع سلطات الاحتلال، وخلفت عاصفة.

وتعرض الأمير الأردني لهجوم واسع من الذباب الإلكتروني المحسوب على الإمارات والسعودية.

ودخلت أطراف على المواجهة للأبعاد التي أخذها الموضوع، والضغوط التي تلقتها عَمّان من أبو ظبي.

ونشرت الملكة نور عبر صفحتها على “تويتر” رابطاً لتقرير عن حملة تضامن مع الأمير علي والرسام عماد حجاج، أطلقها الأردنيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأ هاشتاغ (الأمير علي يمثلني) في الظهور على تويتر، رداً على تعرض الأمير علي بن حسين للهجوم عبر الإنترنت لنشره مقالًا يدين صفقة التطبيع الإماراتية الإسرائيلية.

يذكر أن الأمير علي وقف إلى جانب شقيقته الأميرة هيا، في الخلاف بينها وبين الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، ودعمها بتغريدة، خلال جلسات المحكمة المعقودة في بريطانيا.

ويشغل الأمير علي بن الحسين منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم. وهو ابن الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء. تولى عدة مناصب عسكرية، ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا، من الفترة من 2011 وحتى 2015. كما أسس المشروع الآسيوي لتطوير كرة القدم عام 2012 الذي يرأسه منذ التأسيس.