رقم صادم لسعر آيفون 12: يُعادل 27 برميلاً من النفط

انطلق مؤتمر شركة أبل، كاشفا الستار عن أحدث إصدارات عملاق التكنولوجيا الأمريكي في الأجهزة اللوحية واللاب توب والهواتف والساعات الذكية، ورغم أن ملايين المتابعين في انتظار إطلاق هاتف آيفون 12 الجديد (IPhone 12)، إلا أن هناك تسريبات من مصادر موثوقة تفيد إرجاء الإعلان عن طرح الهاتف لمطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتطلق أبل تحديث جديد لأجهزة iPad Air يتضمن تغيير تصميم أجهزة iPad Air لتكون مشابهة لأجهزة iPad Pro أي بحواف صغيرة وبدون زر Home على أن ينتقل مستشعر بصمة الإصبع إلى زر الطاقة لتكون المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل مستشعر كهذا.

عامة تعتبر أجهزة iPad Air هي الأجهزة اللوحية الموجهة للفئة المتوسطة كونها بين أجهزة iPad و iPad Pro ولكن فيما يبدو فإن الشركة الأمريكية تنوي تقريبها من أفضل أجهزتها اللوحية.

ساعة أبل الجديدة

كعادتها خلال السنوات الماضية ستُعلن أبل عن ساعتها الذكية الجديدة في مؤتمر شهر سبتمبر ولكن هذه المرة بدون الإعلان عن أي iPhone. الساعة الجديدة Apple Watch 6 سيكون بإمكانها قياس مستوى الأكسجين في الدم لتكون أولى ساعات الشركة الداعمة لهذه الخاصية كما ستحصل على تحسين في مستشعر قياس نبضات القلب. لا يتوقع أن تقدم أبل على أي تغيير جوهري آخر مقارنة بالساعة الأخيرة Apple Watch 5 لتكتفي بزيادة سعة البطارية.

تحديث iOS 14

عادة يكون إطلاق تحديث iOS الجديد مع طرح هواتف أبل في الأسواق ولكن هذا العام سيتم الإعلان عن النسخة النهائية للنظام غداً بحسب موقع 9to5mac. التسريبات تشير أن أبل ستعُلن موعد وصول التحديث الجديد لهواتفها السابقة كما ستكشف عن موعد تحديث WatchOS 7 و tvOS 14.

تسريبات جديدة عن موعد إطلاق آيفون 12

AirTags لتحديد المواقع

كشفت مؤشرات تحديث iOS 14 عن نية أبل إطلاق AirTags أو Tiles خاصة بها، وهو أداة صغيرة على شكل مربع أو دائرة يتم توصيلها بالهواتف الذكية عبر بلوتوث، بهدف تحديد مكان الأشياء المهمة مثل الحقيبة، أو المفاتيح إلخ.

اشتراك Apple One

تمتلك الشركة الأمريكية حالياً مجموعة من الخدمات الإلكترونية المدفوعة مثل Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, خدمات iCloud التخزينية وغيرها. خطة أبل خلال الفترة القادمة ستكون تقديم باقات شهرية وسنوية كاشتراك موحد في كل تلك الخدمات في وقت واحد.

مواصفات هاتف iPhone 12

يأتي هيكل آيفون 12 بإطار من الألومنيوم، وواجهة أمامية من الزجاج (oleophobic)، معتمد من IP68 لمقاومة الماء والغبار.

أما الشاشة فتأتي بقياس 6.4 بوصة وبدقة (2688×1242) بكسل، من نوع (Super Retina OLED)، نسبة الطول إلى العرض 19.5:9، تدعم كل من (دولبي فيجن، التدرج اللوني الواسع، اللمس ثلاثى الأبعاد، نغمة حقيقية، HDR10)، أما نظام التشغيل فهو (iOS 14).

ومن أبرز مواصفات آيفون 12 أنه يعمل بواسطة معالج (A14 Bionic) من أبل بدقة تصنيع (7 نانو متر +)، المعالج سداسي الأنوية ويضم وحدة لمعالجة الرسوميات (Apple GPU).

ويتوفر من الهاتف 3 إصدارات، جميعا تعمل بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 128/256/512 جيجابايت.

أسعار آيفون 12

من المتوقع أن تكون النسخة الأساسية للهاتف والتي تأتي مع 4 جيجابايت رام و128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية بسعر 1100 دولار، ما يعادل سعر 27 برميلا من النفط بأسعار اليوم.

أما النسخة التي تكون مساحة التخزين بها 256 جيجابايت فتأتي بسعر 1250 دولارا، وتأتي النسخة الأكبر والتي تصل مساحة تخزينها الداخلية إلى 512 جيجابايت بسعر 1450 دولارا.