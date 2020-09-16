حكاية أغرب طلاق في الأردن

شهدت الأردن، أغرب حكاية للطلاق بين زوجين بعد أن طلبت سيدة الطلاق بسبب إصرار زوجها على تسمية طفليه التوأم بأسماء الشخصيتين الكرتونيتين ""عبسي" و"نامق"" أبطال مسلسل "عدنان ولينا"، وهو ما أثار استياء زوجته وغضبها، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

الخلاف المشتعل بين الزوجين انتقل لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وتدفقت التعليقات الشاجبة والساخرة من قرار الأب والتضامن مع الأم.

مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) وهو من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" وعرض على الشاشات من ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عديدة عبر الكثير من القنوات العربية.

اشترك في الدبلجة العربية عدد من فناني الخليج كالفنان العراقي فلاح هاشم بدور "عدنان" والفنانة العراقية سناء التكمجي بدور "لينا" والفنان الكويتي عبد الرحمن العقل بدور "عبسي" والفنان علي المفيدي بدور العم فارس والفنان جاسم النبهان بدور القبطان نامق كما قام الفنان داود حسين بدور "عامر".