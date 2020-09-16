الأسيران الأخرس وشعيبات يواصلان الاضراب عن الطعام

يواصل الاسرى داخل سجون الاحتلال معركتهم ضد السجان بمواصلة الاضراب عن الطعام ، وسط انباء عن تدهور خطير على حالتهم الصحية .

وعن الأسرى المضربين هم :

الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) مضرب عن الطعام منذ (52) يوماً، وهو من بلدة سيلة الظهر في جنين، معتقل منذ تاريخ 27 تموز 2020، وهو متزوج وأب لستة أبناء، وأسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال قرابة الأربع سنوات، ويقبع حتى اليوم في مستفى "كابلان" الإسرائيلي.

الأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) مضرب عن الطعام منذ (28) يوماً، وهو من بيت ساحور، معتقل منذ الخامس من حزيران 2020، وهو متزوج، وأسير سابق قضى ما مجموعه أربع سنوات في سجون الاحتلال، ويقبع اليوم في سجن "عيادة الرملة".