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فنزويلا تسقط طائرة أمريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:58 - 16 سبتمبر 2020
فنزويلا فنزويلا
تقارير
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أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء 16/9/2020، أن الجيش أسقط طائرة أمريكية، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي لبلادها.

وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، نشر فيها صورة للطائرة بعد تحطمها: "تم إسقاط طائرة تحمل مخدرات برقم تسجيل أمريكي، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد في ولاية زوليا".

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعلن، يوم الجمعة الماضي، "اعتقال جاسوس أمريكي قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غرب البلاد". وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي: "بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون". وأضاف أنه "من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق.

من جهته، أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليم صعب، أن "جاسوسا أمريكيا" اعتقل قرب منشآت نفطية في فنزويلا، الأسبوع الماضي، سيواجه تهمة الإرهاب. وقال صعب، إن سبعة مواطنين فنزويليين اعتقلوا في مداهمات لاحقة، نهاية الأسبوع، وكان أحدهم عضوًا بالخدمة في القوات المسلحة الفنزويلية.

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