في البحر الأسود..فرقاطة روسية تتابع مدمرة أمريكية

أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن فرقاطة "الأميرال إيسن" بدأت متابعة مدمرة "فرانكلين روزفلت" الأمريكية في مياه البحر الأسود.

وجاء في بيان للمركز الروسي يوم الثلاثاء، أن "وسائل وقوات أسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات مدمرة "فرانكلين روزفلت" التابعة للقوات البحرية الأمريكية".

وأشار البيان إلى أن المدمرة الأمريكية دخلت مياه البحر الأسود يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وأن فرقاطة "الأميرال إيسن" تقوم بمتابعتها بشكل مباشر.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء تحركات السفن والطائرات الأجنبية، وخاصة التابعة لدول حلف الناتو، قرب الحدود الروسية.