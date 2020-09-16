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ملادينوف يصل القطاع اليوم

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:34 - 16 سبتمبر 2020
ميلادينوف ميلادينوف
تقارير
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من المقرر ان يصل اليوم الأربعاء 16/9/2020 نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى قطاع غزة .

وبين المصدر الفلسطينية، إن ملادينوف سيلتقي وفداً من حركة حماس، للحديث عن صفقة لتبادل الأسرى، وتحديداً عن المرحلة الأولى التي تتمثل بشريط فيديو مصور حول الجنود "الإسرائيليين" لدى المقاومة بغزة.

وأضاف: أن شريط الفيديو سيكون مقابل الإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار، الذين أعيد اعتقالهم، بالإضافة إلى الأسيرات والأسرى المرضى والأطفال والأسرى الإداريين.

وأكد المصدر أن الأمم المتحدة ومصر تجريان جهوداً مكثفة لإنجاح الصفقة، رغم المعيقات والعقبات الموجودة، مشيراً إلى أن إتمام الصفقة سوف يساهم في تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

 

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