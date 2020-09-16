صحة غزة : حالة وفاة وإصابة 94 مواطناً بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 16/9/2020، تسجيل حالة وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في مخلصها اليومي، أن المواطن ناصر البرديني 51 عام توفي متأثراً بإصابته بالفيروس في مستشفى غزة الأوروبي، فيما بلغ عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1653 عينة، حيث تعافي 53 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2100 اصابة منها/ حالات نشطة حاليا 1728 حالة، م تعافين 356 حالة ، وفيات 16

وأكدت، أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المطلوبة وفق درجة الخطورة.

وبينت، أن منحنى تسجيل الاصابات في قطاع غزة غير مستقر وندعو الجميع للحذر والالتزام بالضوابط الصحية.

وشددت على أن التزام المواطنين بالضوابط الصحية رافعة اساسية لجهود مواجهة الوباء ووقف تمدده.

ودعت، الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في الالتزام اجراءات الوقاية لان استهتارك سيقتل احبابك

وأكدت على الجميع عدم الخروج من المنازل الا بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي حفاظا على انفسهم وعلى من حولهم.

وأهابت الوزارة بالجميع التحلي بالمسؤولية وعدم القاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية الحاق الاذى بالاطفال والمجتمع.

وأكدت على حماية كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بالالتزام التام بضوابط السلامة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

وبينت، أنها تبذل جهوداً استثنائية في مرحلة الاستجابة الحالية من أجل تثبيط بؤر التفشي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.