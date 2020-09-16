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الغرفة المشتركة : لن نسمح للعدو باستهداف شعبنا و مواقعنا فالقصف بالقصف

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:45 - 16 سبتمبر 2020
صواريخ المقاومة صواريخ المقاومة
تقارير
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أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاربعاء 16/9/2020 ، انها لن تسمح للعدو باستهداف شعبنا ومواقعنا فالقصف بالقصف.

وقالت الغرفة المشتركة خلال بيان مقتضب لها "ردنا على الغارات الصهيونية الذي كان اليوم حاضرا، وسيبقى حاضرا لمواجهة أي عدوان".

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت الليلة الماضية عدة غارات على عدة مواقع للمقاومة في قطاع بحجة الرد على الصاروخ الذي اطلق من قطاع غزة لحظة توقيع اتفاق التطبيع مع الامارات والبحرين في واشنطن وادى لإصابة 13 اسرائيلياً وصفت اصابة احدهم بالخطيرة، مما دفع  فصائل المقاومة بالرد على القصف بالقصف .

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