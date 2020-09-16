تغريدة تحسم مصير الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الصحفي اللبناني، سالم زهران، يوم أمس الثلاثاء، في تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" أن الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة مصطفى أديب بات على موعد مع تقديم اعتذاره عن التكليف بهذه المهمة.

وقال زهران في تغريدته: "الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة مصطفى أديب كتب بيان الاعتذار عن التكليف والباقي تفاصيل، إذا مش الأربعاء، الخميس".

وأضاف زهران: "إلا إذا حصلت "معجزة سياسية" ونعتقد أن زمن المعجزات قد انتهى..!".

وختم قائلا: "حمى الله لبنان الواقع على خط الزلزال الدولي الإقليمي بانتظار هوية ساكن البيت الأبيض وما سيحمله من مواجهات أو تسويات!".