شعوب ضد التطبيع: وسم يلفظ كل أشكال التطبيع والمطبعين

انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، على وقع حفل التوقيع المشؤوم للتطبيع الذي جرى في البيت الأبيض بين "إسرائيل" وكل من الإمارات والبحرين، في يوم أقل ما وصفه المغردون بأنه أسود على الشعوب العربية والإسلامية.

فمشهد احتفال توقيع الاتفاق في حديقة البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي والبحريني.

وشهدت مواقع التواصل وسوم عدة تلفظ هذا الاتفاق الذي اعتبروه العرب والمسلمون تخلي عن القضية الفلسطينية، فكان وسم #شعوب_ضد_التطبيع، و#التطبيع_خيانة و#ضد_التطبيع.

وشاركت فئات عديدة من الشعوب العربية والإسلامية في التغريد على مواقع التواصل خاصةً تويتر، للتعبير عن غضبهم من هذا الاتفاق.

وخلال التغريد، وقع الآلاف من المغردين على ميثاق فلسطين الذي يقرون فيه بأن فلسطين دولة عربية محتلة وتحريرها واجب ، وأن الكيان الصهيوني كيان محتل ومغتصب لمسجدنا الأقصى ولأرض فلسطين والتطبيع بكافة أشكاله خيانة.

تصبحون على خير وعلى يوم جديد

نجدد فيه رفضنا التطبيع مع العدو الصهيونى

ونأكد على دعمنا لشعبنا الفلسطيني ومساندته في كفاحه لأسترجاع كامل ارض فلسطين من البحر الى النهر #بحرينيون_ضد_التطبيع #خليجيون_ضد_التطبيع #شعوب_ضد_التطبيع pic.twitter.com/2tdhCoNX9V — mahmood alhayki (@bumurad) September 15, 2020

اليوم سيعلو صوت الشعوب، اليوم ستسمعون صوت الأحرار الرافض لكل أشكال التطبيع عبر وسم #الشعوب_ضد_التطبيع



هذا هو #عهد_فلسطين وهذا هو الوعد معها، وما التوقيع على #ميثاق_فلسطين إلا رسالة غضب أن دوام الحال من المحال، وأن هذا التطبيع لن تقبله شعوب أمتنا ولا أحرار العالم. pic.twitter.com/aDNJp2EnUU — أدهم أبو سلمية #فلسطين ???????? (@adham922) September 15, 2020

الشعب البحريني

عُرف عنه انه اكثر شعوب الخليج

وعياً وثقافتاً واصاله وشعب كهذا يموت واقفاً ولايركع.

كلنا مع الشعب البحريني الشقيق في رفض

مايمس كبرياءه وكرامته.

والتطبيع بالنسبه لنا جميعاً رجساً مرفوض جملتاً وتفصيلاً.

اللهم احفظ البحرين

اللهم احفظ البحرين.

#بحرينيون_ضد_التطبيع — سالم بن عويده (الدارودي) - المسافر - (@salimmmmm1235) September 13, 2020

نعتذر منكم اصدقائي الفلسطينيين فنحن شعوب لايتم الاخذ برايها???????????????? #البحرين #فلسطين — بحرينيين ضد التطبيع (@VYovpwYusz5OGXn) September 11, 2020