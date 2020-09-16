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شعوب ضد التطبيع: وسم يلفظ كل أشكال التطبيع والمطبعين

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 09:32 - 16 سبتمبر 2020
توقيع اتفاق التطبيع3 توقيع اتفاق التطبيع3
تقارير
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انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، على وقع حفل التوقيع المشؤوم للتطبيع الذي جرى في البيت الأبيض بين "إسرائيل" وكل من الإمارات والبحرين، في يوم أقل ما وصفه المغردون بأنه أسود على الشعوب العربية والإسلامية.

فمشهد احتفال توقيع الاتفاق في حديقة البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي والبحريني.

وشهدت مواقع التواصل وسوم عدة تلفظ هذا الاتفاق الذي اعتبروه العرب والمسلمون تخلي عن القضية الفلسطينية، فكان وسم #شعوب_ضد_التطبيع، و#التطبيع_خيانة و#ضد_التطبيع.

وشاركت فئات عديدة من الشعوب العربية والإسلامية في التغريد على مواقع التواصل خاصةً تويتر، للتعبير عن غضبهم من هذا الاتفاق.

وخلال التغريد، وقع الآلاف من المغردين على ميثاق فلسطين الذي يقرون فيه بأن فلسطين دولة عربية محتلة  وتحريرها واجب ، وأن الكيان الصهيوني كيان محتل ومغتصب لمسجدنا الأقصى ولأرض فلسطين والتطبيع بكافة أشكاله خيانة.

 

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