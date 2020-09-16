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كتائب القسام: الاحتلال سيدفع ثمن أي عدوان على شعبنا ومقاومته

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:19 - 16 سبتمبر 2020
كتائب القسام كتائب القسام
تقارير
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أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء 16/9/2020، أن المقاومة الفلسطينية ستزيد من ردها بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه.

وقالت كتائب القسام في تغريدة لها:" لقد قالت قيادة المقاومة كلمتها، سيدفع الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع المقاومة.

وأضافت القسام:" لقد كان وسيظل الرد مباشراً، فالقصف بالقصف، وسنزيد ونوسع من ردنا بقدر ما يتمادى الاحتلال في عدوانه."

وكانت المقاومة الفلسطينية قصفت المستوطنات "الاسرائيلية" بعدد من الصواريخ، حيث دوت صافرات الانذار في مستوطنة سديروت والنقب الغربي.

جاء قصف المستوطنات رداً على الطائرات الحربية "الإسرائيلية" التي شنت سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

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