سعر الذهب في فلسطين اليوم 16/9/2020

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 16/9/2020، قفزة في السوق الفلسطيني المالي، بجميع عياراته.

وتنشر وكالة فلسطين اليوم سعر الذهب اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويحظى سعر الذهب باهتمام كبير للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، وكافة المستثمرين في فلسطين كون أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 215.94 شيكل $63.05

سعر الذهب عيار 22 197.95 شيكل $57.79

اسعار الذهب عيار 21 188.95 شيكل $55.17

اسعار الذهب عيار 18 161.96 شيكل $47.29

سعر الذهب عيار 14 125.97 شيكل $36.78

سعر الذهب عيار 12 107.97 شيكل $31.52

اسعار أوقية الذهب 6,716 شيكل $1,961

اسعار جنيه الذهب 1,512 شيكل $441.35

اسعار كيلو الذهب 215,941 شيكل $63,048

وفيما يلي متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

15 سبتمبر 215.13 188.24 161.35 125.49 107.56

14 سبتمبر 216.16 189.15 162.12 126.10 108.08

13 سبتمبر 215.91 188.93 161.94 125.95 107.96

12 سبتمبر 215.87 188.89 161.90 125.92 107.93

11 سبتمبر 216.10 189.09 162.08 126.06 108.05

10 سبتمبر 213.54 186.85 160.16 124.56 106.77

9 سبتمبر 213.00 186.38 159.75 124.25 106.50

8 سبتمبر 210.91 184.55 158.19 123.03 105.46

7 سبتمبر 209.62 183.42 157.22 122.28 104.81

6 سبتمبر 209.95 183.71 157.46 122.47 104.97