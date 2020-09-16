نص اتفاقية التطبيع الإماراتية البحرينية مع إسرائيل".. وتأجيل الضم لم يذكر

أصدر البيت الأبيض نص اتفاقية التطبيع الإماراتية- الإسرائيلية، التي تتألف من أربع صفحات، بعد ساعات من حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي بين الإمارات والبحرين وكيان الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن.

الوثيقة ولم تذكر أن "إسرائيل" ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.

وفي وقت لاحق، أصدر البيت الأبيض نسخة من الاتفاقية الثنائية البحرينية- الإسرائيلية ليتضح، ايضاً، أنها لم تتناول قضية ضم الاحتلال "الإسرائيلي" للضفة المحتلة من بعيد أو قريب.

وأشار العديد من المعلقين الأمريكيين على تويتر أن الاتفاقيات تجاهلت القضية الفلسطينية بشكل واضح، وتم استخدام مصطلحات عامة وغامضة بشأنها، مثل “حل شامل وعادل وواقعي”.









