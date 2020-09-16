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حملة اعتقالات في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 08:16 - 16 سبتمبر 2020
مداهمةةواعتقالات في بيت لحم مداهمةةواعتقالات في بيت لحم
تقارير
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مراد جهاد طقاطقة (22 عاما)، من قرية أم سلمونة، ومعتز محمد محمود الشيخ (18 عاما)، ومهند محمد أحمد الشيخ (18 عاما) من قرية مراح رباح، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، وداهمت منازل لمواطنين وفتشتها، واعتقلت المواطنين: منتصر عدنان عبيّات (26 عاما)، وزايد محمد عبيّات (46 عاما).

 

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