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مفاجأة من العيار الثقل واجهها الوفد البحريني لحظة توقيع التطبيع مع الاحتلال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:01 - 16 سبتمبر 2020
توقيع اتفاق التطبيع3 توقيع اتفاق التطبيع3
تقارير
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كشفت مراسلة الشؤون الدولية في صحيفة "هآرتس" "نوعا لانداو" عن مفاجأة مدوية للوفد البحريني لحظة توقيع اتفاق التطبيع مع الاحتلال ، حيث قالت ان "أعضاء الوفد البحريني القادمين للتوقيع على اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"، كانوا يحاولون في الساعات الأخيرة أن يعرفوا من المندوبين الأمريكان تفاصيل النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيتهم مع ترامب ونتنياهو".

ويبدو أن الوفد البحريني لا يعلم تفاصيل الصفقة وأنهم سيوقعون على اتفاقية لا يعرفون تفاصيلها، في إهانة كبيرة لهم وخيبة تلاحقهم، ليتساءل فيما بعد الكاتب الفلسطيني ياسر الزعاترة عبر تدوينة بتويتر، هل بعد هذا العار من عار؟!

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