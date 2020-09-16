طقس فلسطين اليوم: ارتفاع درجات الحرارة

من المتوقع أن يشهد طقس فلسطين اليوم الأربعاء 16/9/2020 ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بنحو 5-6 درجات.

وتسود أجواء حارة الى حارة جداً بشكل عام نهاراً في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضاً مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء خصوصاً في الصباح.

وحسب موقع طقس فلسطين، ففي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة وتسود أجواء حارة نسبياً في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها، مع أجواء أقل حرارة في المناطق الجبلية العالية. وتكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية ليلاً.