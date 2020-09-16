قذائف صاروخية فوق البيت الأبيض - عاهد فروانة

كتب/ عاهد فروانة - مختص بالشئون الإسرائيلية

لم يكن اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة مساء اليوم يستهدف عسقلان واسدود فقط بل كان الهدف الرئيسي هو احتفال ترامب ونتنياهو بتوقيع اتفاقي التطبيع مع الامارات والبحرين.

التطور الجديد في القذائف الصاروخية انها استطاعت اختراق القبة الحديدية واوقعت اصابات في صفوف المستوطنين، ما يعني اننا انتقلنا الى مرحلة تصعيد اعلى، وهو ما تحدث عنه المراقبون داخل دولة الاحتلال مع نهاية التصعيد الطويل نسبيا قبل اسبوعين، وأكدوا اننا بانتظار التصعيد الجديد خلال فترة قصيرة، ويبدو انها كانت اقصر مما توقعوا.

نتنياهو الذي سمع صوت صافرات الانذار من هاتف مرافقه وغانتس الحزين لعدم اصطحابه لحفلة التوقيع أمام تحدي جديد مع غزة، ويبدو أننا سنكون امام موجة عدوان اكبر من التي شاهدناها في فترات ماضية، لأن هذه القذائف الصاروخية جاءت في توقيت حساس وبالتالي سيكون الهجوم من قبل طائرات الاحتلال اقسى الا انه لن يخرج عن القواعد التي شاهدناها منذ نهاية حرب عام 2014 وخاصة مع ازمة كورونا، بمعنى قصف شديد ولكن لا يؤدي الى التدحرج لحالة حرب، ما لم يحدث اي تطور يخرج الامور عن السيطرة.