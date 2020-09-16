الفصائل الفلسطينية تنظم وقفة احتجاج في مخيم برج البراجنة رفضا للتطبيع

نظمت الفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة في بيروت، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بعنوان "رفضا لصفقة القرن ومشروع الضم والتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وأكدت الكلمات خلال الفعالية أن بعض العرب تأمروا على القدس عبر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، وأن فلسطين تحيا بدماء الشهداء وبجهاد الفلسطينيين".

وشددوا على أن النصر ودحر الاحتلال الاسرائيلي قادم لا محال، وان التطبيع مع الكيان الصهيوني هو خيانة لفلسطين ولأهلها".

وردد المشاركون في نهاية الفعالية الشعارات التضامنية مع فلسطين والقدس والرافضة للتطبيع.

وتشهد الأراضي الفلسطينية في الوطن والشتات، يوم غضب شعبي ومسيرات حاشدة رفضاً لإتفاق تطبيع البحرين والإمارات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلقت عليه العديد من القيادات والفصائل الفلسطينية اسم "اليوم الأسود"، وذلك رفضاً لما يجري في واشنطن اليوم من توقيع اتفاق تطبيع بين الامارات والبحرين والاحتلال.

