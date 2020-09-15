البحرين: 143 عالم دين يرفضون التطبيع مع كيان الاحتلال

أعلن 143 عالم دين في البحرين، اليوم الثلاثاء، رفضهم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي، مؤكدين وقوفهم مع الشعب الفلسطيني، ومشددين على موقفهم الشرعي من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المظلوم في استرداد كامل حقوقه وأراضيه.

وجاء في البيان:

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رُسلِه محمَّدٍ وآله الطيبين الطاهرين

أما بعدُ:

فنحن الموقعين أدناه نُؤكّدُ على أنّ من متبنياتنا الدينية، ومن ثوابت أمّتنا الإسلاميّة والعربيّة، أن لا تطبيع - بمختلف أشكالِه ومستوياته- مع الكيان الصهيونيّ الغاصب، كما ونُؤكّدُ على موقفِنا الشرعيِّ من القضيَّة الفلسطينيَّة وحقِّ الشعب الفلسطينيِّ المظلوم في استرداد كامل حقوقِه وأراضيه دون استثناء ، كما ونُؤكّدُ على أنَّ القدس أرضٌ إسلاميَّةٌ لا يجوز تهويدُ أيِّ شبرٍ منها، وأنَّ على الأمَّة الإسلاميّة بمختلف أطيافها أن لا تُفرِّطَ في شيءٍ من هذه الثوابت.

ولا حول ولا قوّة الا بالله العليِّ العظيم وهو حسبُنا ونِعْمَ الوكيل

والحمد لله ربِّ العالمين.

الثلاثاء 26 محرم 1442هـ

الموافق 15 / 9/ 2020م

الموقعون:

1- السيد عبدالله الغريفي

2- الشيخ محمد صالح الربيعي

3- الشيخ محمد صنقور

4- الشيخ محمود العالي

5- السيد مجيد المشعل

6- الشيخ علي فاضل الصددي

7- السيد سعيد الوداعي

8- السيد محسن الغريفي

9- الشيخ فاضل الزاكي

10- الشيخ جاسم الخياط

11- السيد مجيد العلوي

12- السيد محمد هادي الغريفي

13- الشيخ هاني البناء

14- الشيخ محمد جواد الشهابي

15- الشيخ رائد الستري

16- الشيخ محمد الخرسي

17- السيد صادق المالكي

18- الشيخ علي أحمد رحمة

19- الشيخ غازي السماك

20- الشيخ حمزة الديري

21- الشيخ منير معتوق

22- الشيخ عيسى المؤمن

23- الشيخ جعفر العالي

24- الشيخ سعيد العصفور

25- الشيخ محمد محسن العصفور

26- السيد محمود الوداعي

27- الشيخ علي حسن الشغل

28- السيد أحمد البوري

29- الشيخ حسن علي رضي

30- السيد ياسين الموسوي

31- الشيخ جعفر فرحان

32- الشيخ جعفر علي الستري

33- الشيخ صادق القطان

34- الشيخ حسين ملا عطية

35- الشيخ صادق الدرازي

36- الشيخ محمد حسن الكراني

37- الشيخ محمد الصياد

38- الشيخ عبدالنبي العصفور

39- السيد هاني المعلم

40- الشيخ محمود فتر

41- الشيخ مسلم العرادي

42- الشيخ سلمان علي العبيدان

43- الشيخ جعفر الشهابي

44- الشيخ علي عبدالنبي

45- الشيخ باسم النكال

46- الشيخ أيوب علي

47- الشيخ عبدالله عبدالنبي

48- الشيخ باقر الحواج

49- السيد مرتضى الموسوي

50- الشيخ مصطفى السرو

51- الشيخ عمار طريف

52- الشيخ هاني البزاز

53- الشيخ محمد عباس البوري

54- الشيخ عبدالحكيم العرادي

55- السيد علي علوي الكراني

56- الشيخ حسن البناء

57- الشيخ محمد جمعة آل خلف

58- الشيخ حمزة الحواج

59- الشيخ محمد باقر الشيخ

60- الشيخ عبدالله البناء

61- الشيخ علي حبيب

62- السيد حسن الغريفي

63- الشيخ جاسم محمد حسن

64- الشيخ حسين الجزيري

65- الشيخ أحمد السهلاوي

66- الشيخ ناظم التيتون

67- الشيخ إبراهيم السندي

68- السيد عدنان الغريفي

69- الشيخ عبدالكريم الصددي

70- الشيخ حسين علاوي

71- الشيخ علي عبدالكريم البصري

72- الشيخ علي المتغوي

73- الشيخ رضي القفاص

74- الشيخ علي حميدان

75- الشيخ محمد علي العصفور

76- الشيخ ياسر الحمد

77- السيد نسيم المحافظة

78- الشيخ علي الحجري

79- الشيخ يوسف الجمري

80- الشيخ مصطفى العلي

81- الشيخ محمود مراد

82- الشيخ محمد حسن الحلي

83 - الشيخ جعفر مرهون.

84 - الشيخ حسن هلال الزاكي.

85 - الشيخ محمد رضا العالي.

86 - الشيخ مجيد السهلاوي.

87 - الشيخ علي الجفيري.

88 - الشيخ مفضل ملا عيسى.

89 - الشيخ ابراهيم المبارك.

90- الشيخ عقيل كاظم

91- الشيخ علي ناجي الهملي

92- الشيخ رضي ملا خليل

93- السيد ابراهيم العلوي.

94-السيد مكي السيد جعفر الساري

95- السيد حسن البوري

96- السيد أحمد السيد علي الغريفي

97- السيد عبّاس القدمي

‏98- الشيخ علي الشيخ

99- الشيخ حسن العالي

100- الشيخ جميل العالي

101- الشيخ عبد العزيز جمعة

102- الشيخ صلاح عبد العزيز العكري

103- الشيخ حسن القصاب

104- الشيخ حسين أديب.

105- السيد أحمد السيد علي الدرازي.

106-الشيخ عباس المبارك.

‏107- الشيخ عبد علي العالي

108- الشيخ أحمد الزاكي

109- الشيخ عبد الزهراء الكربابادي

110- الشيخ محمود الصددي

111- الشيخ عبدالله الأسود

112- السيد صادق السيد علي الغريفي

113- الشيخ علي القرقور

114- الشيخ رجائي البارباري

115- الشيخ علي سليم

116- السيد ميثم المحافظة

117- الشيخ عبدالحسين العكري

118- السيد محيي الدين المشعل

119- السيد عدنان علي البلادي

120- الشيخ علي حسن الصددي

121- الشيخ صادق العافية

122- الشيخ عبد الحسين العكري

123- الشيخ علي عبد الله البوري

124- الشيخ عبدالحسين ميرزا

125- الشيخ نذير الملك

126- الشيخ حسين مال الله

127- الشيخ سعيد السلاطنة

128- الشيخ ابراهيم الصفا

129- الشيخ عقيل البناء

130-الشيخ محمد جعفر المعاميري

131- الشيخ يوسف الجردابي

132- الشيخ حسين أبو ديب

-133الشيخ عباس عيد

134- الشيخ محمود العجيمي

135- الشيخ علي حسن سند

136- الشيخ إبراهيم حمزة

137- الشيخ عبدالحسين المبارك

138- الشيخ محمود النجار

139- الشيخ عبدالزهراء المبشر

140- الشيخ عباس الداري

141- الشيخ مالك درويش

142- الشيخ علي مكي حبيب

143- الشيخ علي الجمري