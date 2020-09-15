د.الهندي: صواريخ غزة رسالة لكسر غرور أمريكا واسرائيل

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الاسلامي د. محمد الهندي أن صواريخ غزة هي رسالة بأن هذا الغرور الكبير للولايات المتحدة واسرائيل، سيكسره الفلسطينيون و أن الكلمة الفصل هي لأصحاب الحق.

و قال د. الهندي في تصريح لاذاعة القدس مساء اليوم الثلاثاء تعقيباً على توقيع اتفاق التطبيع بين الاحتلال و الامارات و البحرين: "إن الصراع في المرحلة القادمة سيكون في الضفة والتي يعمل بها الاحتلال كقلب للمشروع الصهيوني، ومقاومة الضفة ستكون بداية لنهاية المشروع الصهيوني".

و اشار الى أن الاختبار الحقيقي لاجتماعات الأمناء العامين هو الترجمة الفعلية على الأرض، والاتفاق على استراتيجية وطنية، مؤكداً بأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقتنا، وتوحد الفلسطينيون سيكون له الأثر الأكبر في موجهة المشاريع المشبوهة.

و لفت الهندي الى أن الاتفاق جاء في سياق خدمة ترامب في حملته الانتخابية وهو يحارب في كل الاتجاهات ليبقى في البيت الأبيض دون أي اعتبار لسياسات الولايات المتحدة الخارجية.

و قال إن رئيس وزراء الاحتلال أيضا في أزمة حقيقية هو ملاحق، لذا استغل وزراء دول خليجية صغيرة يريدون توظيفها بالصورة، وتوهموا أنهم بالتطبيع مع العرب ممكن أن يقفزوا عن القضية الفلسطينية.

و أوضح د. الهندي بأن اتفاق التطبيع فقط كشف عن هذه الوجوه التي ذهبت لتوقع في البيت الأبيض، حتى لا ينخدع الفلسطيني مرة أخرى، لافتاً الى أن امريكا هي التي تحكم تلك الدول وتتدخل في شؤونها ولا تستطيع تلك الدول أن تأخذ قراراتها.

و تابع يقول: " كانت هناك محاولات على مدى السنوات الماضية لإظهار أن اسرائيل لا تشكل خطراً على هذه الدول، بل أنها يجب أن تتحد مع الاحتلال الصهيوني لتكون بوابة الحماية لها من "الخطر الايراني".

و شدد على أن الأنظمة التي تتوهم أن "اسرائيل" ستشكل حمايةً لها هي واهمة، هي تريد لهذه الأنظمة أن تكون ضعيفة لتكون بحاجتها باستمرار.

و بين أن غياب الشعوب العربية يرجع لعاملين الأول فلسطيني وهو سياق المفاوضات مع الاحتلال وهو ما أضعف الموقف الشعبي العربي، والمسألة الأخرى هو أن هناك هموم داخل كل قُطر عربي ما جعل القضية الفلسطينية غير طارئة بالنسبة لهم.

و ختم د. الهندي حديثه بالقول: " عندما نضع القضية في سياقها الطبيعي سيكون هناك فعل شعبي عربي، سيما وأن هذه الشعوب ستستقر ولن تظل في صراعات إلى ما لا نهاية".

وشهد البيت الأبيض في الولايات المتحدة مساء اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل" برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.