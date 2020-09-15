مهرجان التطبيع: ترامب يمهّد لانضمام دول جديدة

أتمّت الإمارات العربية المتّحدة ومملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، وبين يدي الرئيس الأكثر فضائحيّة وإشكالًا وعنصرية في التاريخ الأميركي، عهد العلاقات السريّة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالتوقيع على اتفاق يبدو أنه يتجاوز "سلام" الند للند، إلى التحالف الشامل الذي تقف منه الدول المطبّعة موقف التابع، ويبدو أقرب إلى أن يكون موجّهًا ضد الشعوب العربية ومصالحها واستقلالها من كونه موجّهًا ضد إيران حتى، ويتجاوز الرؤية الاستراتيجية الشاملة إلى المنفعة الشخصية لحكّام رأوا مصلحتهم العليا في ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب، بدليل توقيت الإعلان، واستعجال الموقّعين إلى حد الاكتفاء بالتوقيع على "إعلان نوايا"، بدلًا من الاتفاق الشامل، لأن ضيق الوقت لم يسمح بتدوين كافة بنوده.

وفي ساحة البيت الأبيض، وأمام خلفيّة بدا فيها علم إسرائيل يتوسّط علمي الإمارات والبحرين، وبعد كلمات الزعماء الأربعة التي تخللتها اقتباسات دينيّة، ووعود ورديّة بـ"فجر جديد"، وقّع كلّ من رئيس الوزراء الإسرائليي، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، على إعلان التطبيع، الذي استبقه ترامب معلنًا، بنبرة ثقة، أن 5 أو 6 دول عربيّة ستعلنه مستقبلًا، وسيلحق بها الفلسطينيون في نهاية المطاف.

واستهلّ ترامب كلمته بالقول إن هذا الاتفاق بمثابة "فجر جديد" للمنطقة، مبينًا أن "إسرائيل والإمارات والبحرين سيتبادلون السفراء، ويبدؤون بالعمل كشركاء في طيف واسع من المجالات: التعليم والمن الصحة، وستتعامل هذه الدول في ما بينها كدول صديقة".

وأكد أن الاتفاق "يفتح المجال للمسلمين في كافة أرجاء العالم ليزوروا الأماكن المقدسة في إسرائيل، ويصلوا بسلام في المسجد الأقصى بالقدس"، معتبرًا أن "هذه الاتفاقات ستؤسس لسلام شامل في المنطقة، لم يعتقد أحد أننا سنصل إليه".

وأضاف: "لكثير من العقود العرب واليهود كانوا أعداء، وكانوا يقولون المسجد الأقصى يتعرض لاعتداء، وهذه الأكاذيب توارثتها الأجيال وأفضت إلى مزيد من العنف؛ الاتفاق اليوم يضعنا أمام تاريخ جديد وبلدان أخرى سوف تلحق بالركب وتحذو حذو هؤلاء القادة العظماء".

ومضى قائلًا: "خلال رحتلي الخارجية الأولى تشرفت بالحديث إلى أكثر من 54 زعيما عربيا وإسلاميا في المملكة العربية السعودية، وقلت يجب تسوية خلافاتكم، ويجب أن تتوحدوا معا ضد عدو الحضارة، وقلت بوضوح إن بلدان المنطقة يجب أن تحدد ما هو شكل المستقبل لهم ولأولادها وأسرها، اليوم نتحدث عن التعاون بدل العداء، والازدهار عوضا عن الفقر، والأمل عوضا عن اليأس".

ومقتبسًا ترامب، بدأ نتنياهو كلمته بالقول: "هذا فجر جديد للمنطقة"، متوجهًا بالشكر للرئيس الأميركي "لقيادته الحاسمة، واصطفافه إلى جانب إسرائيل بلا يأس ولا مواربة، ومواجهة طغيان إيران، ووضع اتفاق سلام واقعيّ، حتى توصلنا إلى اتفاق اليوم؛ هذا الاتفاق الذي دعم من قبل إسرائيل وأميركا والعالم بأسره".

ثمّ توجه نتنياهو بالشكر لن زايد وشقيقه، محمد بن زايد، قائلًا: "أشكركما لقيادتكما الحكيمة وعملكما مع إسرائيل لتوسيع حلقة السلام"، ثم توجّه لملك البحرين بالقول "ممتن للملك حمد بن خليفة، للانضمام إلينا من أجل الإتيان بالأمل لكل أولاد إبراهيم".

ومضى قائلا: "لأولئك الذين سينضمون بالمستقبل أقول لكم السلام عليكم (شالوم)، شعب إسرائيل يعلم ثمن الحرب، وأنا أعلم ثمن الحرب، لقد أصبت في معركة، وجندي رفيق سلاح توفي في أحضاني، وأخي يوني توفي (في أوغندا) وهو يحاول إنقاذ الرهائن الذي اختطفهم الإرهابيون، ولذلك تطغى علي المشاعر لوجودي هنا اليوم؛ أولئك الذين ذاقوا الحرب ينعمون بالسلام اليوم".

ولم يفوّت نتنياهو الإشارة إلى ما تباهى به عنه مرارًا، معتبرًا أن هذا السلام هو ثمار قوة إسرائيل، بالقول إن "التاريخ يعلّنا أن القوة تفضي إلى الأمن، القوة تفضي إلى عقد تحالفات، ومثلما قال الرئيس ترامب، القوة تفضي إلى السلام".

وبدأ وزير الخارجية الإماراتي كلمته أيضًا بإلقاء السلام، قائلًا: "أقف اليوم أمد يد سلام وأستقبل يد سلام؛ نقول في ديننا الإسلامي اللهم أنت السلام ومنك السلام، البحث عن السلام مبدأ أصيل، ولكن المبادئ تتحقق عندما تتحول إلى أفعال".

وأضاف أن "هذه المبادرة لم تكن ممكنة دون جهود الرئيس دونالد ترامب، وهنا لا بد من أن أشير إلى صديقي وزير الخارجية مايك بومبيو، وصديقي (مستشار الرئيس الأميركي) جاريد كوشنر

وتوجّه بالشكر لنتنياهو على "اختياره السلام، ووقف ضم الأراضي الفلسطينية، مما يعزز إرادتنا المجتمعة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة"، رغم أن نتنياهو نفسه لم ينتظر طويلًا بعد الإعلان عن اتفاق التطبيع لينفي نيّته وقف ضم الأراضي.

واعتبر الوزير الإماراتي أن "كل خيار غير السلام سيعني دمارًا وفقرًا وخرابًا، هذا المسار سينعكس على كامل المنطقة، وهذه الرؤية الجديدة الي بدأت تتجسد من خلال اتفاق اليوم لمستقبل منطقة مليئة بالطاقات الشابة، ليست شعارًا نرفعه من أجل مكاسب سياسية، فالجميع يتطلع لمستقبل أكثر تقدا وازدهارا".

وافتخر بأن دور بلاده في المنطقة "إيجابي والدليل هذه المعاهدة"، زاعمًا أنها ستمكّن الإمارات من "الوقوف أكثر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله بدولة مستقلة".

وختم بالقول إن "السلام يحتاج إلى شجاعة، وصناعة المستقبل تحتاج إلى معرفة، والنهوض بالأمم يحتاج إلى إخلاص ومثابرة... ومن كانت بداياته صحيحة ستكون إنجازاته مشرقة".

من جانبه، قال وزير الخارجية البحريني إن "هذا اليوم يمثل لحظة تاريخية ولحظة فرص لشعوب الشعب الأوسط، وعلى وجه الخصوص للملايين من جيل شبابنا". واعتبر الاتفاق "خطوة تاريخية في الطريق نحو سلام مستدام".

واعتبر أن "الشرق الأوسط تأخر لفترة طويلة بسبب نزاع مدمر... والآن أنا مقتنع بأن أمامنا فرصة لتغيير ذلك، وهذا الإعلان كان ممكنا بسبب رؤية وشجاعة الملك حمد، وبدعم من شعب البحرين"، حسب زعمه.