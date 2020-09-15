فلسطينيون يتظاهرون امام البيت الابيض احتجاجاً على التطبيع الإماراتي والبحريني الإسرائيلي

نظم فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، تظاهرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، احتجاجاً على توقيع اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين ودولة الاحتلال الإسرائيلي برعاية أميركية.

وردد المتظاهرون شعارات ولافتات مناوئة للتطبيع الإماراتي البحريني مع الاحتلال، منتقدين التواطؤ الأميركي مع الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك في حين، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء قادة من "إسرائيل" والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاق التطبيع.

وفي وقت سابق اليوم، كتب البيت الأبيض في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض! الرئيس دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقيات الإبراهيمية".

وتوجّه هذه الخطوة ضربة قاسية للقضية الفلسطينية مع الاستسلام للفرضية التي تروّجها "إسرائيل" بـ "سلام مقابل السلام"، بما يُسقط عملياً مبادرة السلام العربية التي تمسكت بها مختلف الدول العربية منذ عام 2002، ما يمهد الطريق لتطبيق ما تبقى من بنود الخطة الأميركية الهادفة لتصفية القضية والمعروفة بـ"صفقة القرن".