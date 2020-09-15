الاحتلال يدنس سور القدس بعلم "إسرائيل" وعلم "أمريكا" تزامنًا مع توقيع اتفاق العار

أقدمت سلطات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء على تدنيس سور القدس، بعد اضاءة العلم الامريكي و "الاسرائيلي" عليه.

يأتي ذلك تزامناً مع توقيع اتفاق التطبيع بين "اسرائيل" و الامارات و البحرين في واشنطن برعاية امريكا.

و وقّعت "إسرائيل" رسميا، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي "تطبيع" مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتم ذلك في فعالية رسمية كان على رأس حضورها الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد وأيضًا وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.











