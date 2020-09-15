ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

توزيع كمامة خاصة على المشاركين في التوقيع على اتفاق التطبيع بواشنطن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:46 - 15 سبتمبر 2020
اتفاق ابراهام اتفاق ابراهام
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

تم توزيع كمامة خاصة ورسمية على المشاركين في توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، و"إسرائيل"، اليوم الثلاثاء.

و نشر عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أظهر فيها الكمامة الرسمية التي تم توزيعها على المشاركين في توقيع التطبيع بين الإمارات والبحرين، و"إسرائيل".

وقال غندلمان: "هذه هي الكمامة التي وزعت لضيوف مراسم توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين مع الإمارات والبحرين، والتي ستعقد في البيت الأبيض".

ونشر المتحدث باسم نتنياهو شريط فيديو آخر باللغة العربية عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، أوضح من خلالها أن الأجواء في البيت الأبيض سعيدة، وبعد قليل سيتم التوقيع على اتفاقيتي توقيع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وكل من الإمارات والبحرين، وبأن تلك اللحظة ستكون لحظة فاصلة في تاريخ بلاده.

وأكد عوفير غندلمان، أن "المراسم ستكون خالدة وهي لحظة فاصلة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية".

ابراهام
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات