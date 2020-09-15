مكتب الصحفيين يدين تصريحات رئيسة جمعية الصحفيين البحرينيين ضد الشعب الفلسطيني

أدان المكتب الحركي المركزي للصحفيين بالأقاليم الجنوبية (كتلة حركة فتح الصحفية) تصريحات عهدية احمد السيد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينيين ضد الشعب الفلسطيني وتأييدها لاتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال.

واعتبر المكتب الحركي للصحفيين ان تصريحات رئيسة جمعية الصحفيين البحرينيين تمثل سقوطا إعلاميا كبيرا وضربا لكل المواثيق الإعلامية العربية والتي تؤكد على تحريم التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأكد المكتب الحركي للصحفيين انه يرفض ويدين هذه التصريحات التي تسيء للشعب الفلسطيني ونضاله المستمر من اجل تحقيق طموحاته في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف ان تساوق بعض الصحفيين والإعلاميين في الدول التي تطبع مع دولة الاحتلال يستلزم موقف حازم من الاتحاد العام للصحفيين العرب والذي يؤكد دوما على رفضه لذلك، داعيا الى وضع الصحفيين و المؤسسات الإعلامية الذين يروجون للتطبيع مع الاحتلال على القائمة السوداء وفضحهم ومقاطعتهم.

وأشاد المكتب الحركي للصحفيين بمواقف الزملاء الصحفيين في الامارات والبحرين وكافة الدول والذين أعلنوا رفضهم للتطبيع مع الاحتلال، مؤكدا انه ليس غريبا هذه المواقف القومية التي تصدر من صحفيين يعلمون تماما مدى خطورة اتفاقيات التطبيع على القضية الفلسطينية وخرقها للمبادرة العربية التي تؤكد انه لا تسوية مع دولة الاحتلال إلا بحل القضية الفلسطينية والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة.