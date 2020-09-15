بدء مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الامارات و البحرين و الاحتلال في واشنطن

بدأت في البيت الأبيض مساء اليوم الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الامارات و البحرين و الاحتلال.

و وصف الريس الأمريكي، دونالد ترامب الحدث بأنه يوم تاريخي لتحقيق ما أسماه "السلام" في الشرق الأوسط.

و خلال ترحيبه بوفود "اسرائيل" والإمارات والبحرين، قال ترامب إن هذه الاتفاقات مهمة لم يظن أحد أنها ممكنة، مشيراً الى أن هناك دولاً أخرى ستنضم للتطبيع مع الاحتلال.

و قال إن الاتفاقات تقضي بالسماح للمسلمين حول العالم بالصلاة في المسجد الأقصى.

و زعم ترامب أن 5 أو 6 دول أخرى قد تنضم إلى صفقات مماثلة مع "إسرائيل".

و قال: "الفلسطينيون كانوا يتعاملون مع دول ثرية تمولهم ولكني قلت لماذا تدفعون لهم إذا كانوا يسيؤون لأمريكا؟".

و أضاف: "لقد قطعت التمويل عن الفلسطينيين وهم سوف يكونون أعضاء في مسار السلام ونحن نتحدث إليهم".

من جهته قال ريس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو: "لسنا دولة معزولة إطلاقا بل إسرائيل تعيش أفضل مرحلة دبلوماسية في حياتها".